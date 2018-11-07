БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. ЕС сожалеет о решении компании SWIFT отключить ряд иранских банков от системы, со своей стороны ЕС ускорил работу по созданию механизма для сохранения транзакций с Ираном, заявила в среду представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич.

"Мы приняли к сведению решение SWIFT и считаем это решение об исключении как вызывающее сожаление, так как это может сказаться на целостности международной финансовой системы", — заявила она журналистам на брифинге.

"Что касается специального целевого механизма, работа продолжается, и сейчас она ускорена. Это сделано, чтобы обеспечить европейскому бизнесу продолжение законной торговли c Ираном", — добавила она.