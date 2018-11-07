МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Планируемое расширение тарифного коридора не должно привести к росту тарифов на ОСАГО более чем на 1,5%, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По словам Чистюхина, ЦБ постоянно проводит актуарные расчеты, в том числе, чтобы оценить влияние либерализации ОСАГО на его стоимость.

"С момента начала дискуссий о реформе было проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифов практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, то он не должен превысить по актуарным расчетам 1,5%", — сказал он в ходе совместного заседания комитета ГД по финрынку и комитета по транспорту и строительству.

Минфин и ЦБ сейчас готовят первый этап либерализации ОСАГО. Так, Центробанк разработал проект указания, которым предлагается расширить тарифный коридор в ОСАГО, изменить систему расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) и коэффициента "возраст-стаж" (КВС). Законопроект Минфина предполагает отмену двух коэффициентов — территории и мощности, а также введение ряда индивидуальных для каждого водителя коэффициентов.