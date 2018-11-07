МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний с учётом состоявшегося обсуждения, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Законопроектом предусматривается введение регулирования деятельности лизинговых компаний, определённых в категорию специальных субъектов лизинговой деятельности, связанных с государством и получающих государственную поддержку или претендующих на нее", — говорится в сообщении в среду.

Такие лизинговые компании предлагается отнести к некредитным финансовым организациям, регистрировать путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой деятельности ЦБ РФ. Компании, сведения о которых внесены в такой реестр, могут перевести на саморегулирование на лизинговом рынке.

"Принятие превентивных мер по повышению транспарентности лизинговой деятельности позволит отслеживать качество роста и при необходимости принимать своевременные меры по предотвращению несостоятельности крупнейших лизингодателей, напрямую или косвенно связанных с государством", — сказано в материалах на сайте кабмина.

"Анализ лизингового рынка, проведённый федеральными органами исполнительной власти совместно с Банком России, показал, что он является высоко нестабильным … имеет признаки "теневого". Лизинговый рынок сталкивается с рядом проблем … отсутствие требований к системе риск-менеджмента и обеспечению надёжности лизинговых компаний", — уточняется в сообщении.

Проект закона внесен Минфином РФ и будет рассмотрен на заседании правительства.