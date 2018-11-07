МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Находящемуся под санкциями СМП Банку братьев Ротенбергов разрешили работу со спецсчетами участников госзакупок, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

В список первоначально отобранных правительством для работы со спецсчетами вошли 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк. Теперь список расширен – в него включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 года, а значит и СМП Банк.

"Дополнить пунктом следующего содержания: денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на специальных счетах в банках, соответствующих настоящим требованиям,… если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и банки определены отдельным решением правительства РФ", — сказано в документе.

СМП Банк — головной банк финансовой группы, включающей в себя Мособлбанк, Финансбизнесбанк, Инресбанк, а также лизинговую компанию и страховщика "СМП Страхование". Контрольный пакет акций принадлежит братьям Аркадию (23,48%) и Борису (43,22%) Ротенбергам, еще 26,51% акций принадлежит подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании "Стройгазмонтаж". Банк с 2014 года находится под международными санкциями.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября СМП Банк занимал 24-е место в банковской системе РФ с активами в 428,4 миллиарда рублей.