МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Турция разместит в среду еврооблигации объемом 1,5 миллиарда евро с доходностью в размере 5,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в феврале 2026 года составлял около 5,5% годовых, однако в ходе сбора заявок инвесторов он был снижен до 5,25-5,375% годовых.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, HSBC и ING.

В октябре Турция уже выходила на рынок заимствований с предложением евробондов в долларах. Тогда республика разместила пятилетние бумаги в объеме 2 миллиарда долларов под 7,5% годовых.