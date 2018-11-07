МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингам "Юникредит банка" до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне "BBB-", краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне "A-3".

S&P отмечает, что ухудшение прогноза по рейтингам "Юникредит банка" обусловлено аналогичным рейтинговым действием по отношению к итальянской группе UniCredit SpA, в состав которой входит банк.

"Мы можем понизить рейтинги ("Юникредит банка" — ред.) в течение следующих 1-2 лет, если убедимся в том, что способность родительской группы поддерживать дочернюю организацию в России ослабла. Также рейтинги могут быть понижены, если агентство сочтет, что значимость "Юникредит банка" для группы UniCredit" снизилась, — сообщается в релизе.

В то же время агентство может улучшить прогноз по рейтингам "Юникредит банка" до стабильного, в случае соответствующего рейтингового действия по отношению к группе UniCredit. Другим фактором может стать значительное улучшение кредитоспособности банка, что, по мнению агентства, маловероятно.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 10-е место в банковской системе РФ.