МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России после отзыва лицензии у банка "Агросоюз", находящегося под санкциями США, выдал предписание Андрею Шляховому о снижении до уровня 10% его доли в капитале московского УМ-банка, следует из сообщения регулятора.

По данным ЦБ по состоянию на 17 апреля 2018 года, Шляховому принадлежало 100% акций УМ-банка.

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Агросоюз". На прошлой неделе банк "Агросоюз" сообщил, что Шляховой, с октября 2017 года единолично владевший банком, более не участвует в капитале организации, однако не раскрыл нового собственника. Согласно сообщению кредитной организации, некоторое время назад Шляховой сосредоточился на развитии проектов в Европе и длительное время не принимал участия в управлении банком.

"Банк России информирует, что… в адрес Шляхового Андрея Захаровича направил предписание от 7 ноября 2018 года", — указал регулятор. Как пояснил ЦБ, право голоса Шляхового в УМ-банке реализуется с учетом ограничения до 10%, согласно статье 61 закона "О Центральном банке".

США в августе ввели санкции против банка "Агросоюз". Минфин США пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР (Корейского объединенного банка развития (KUDB). Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским банкам.