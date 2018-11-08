МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,7 миллиарда рублей; расходы на резервы сократились на 5,8% — до 111,4 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

В третьем квартале чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2,4 раза — до 41,2 миллиарда рублей, отчисления в резервы выросли на 0,5% — до 42,4 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался немного лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль на уровне 139 миллиардов рублей за январь-сентябрь. Показатель чистой прибыли за третий квартал оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, аналитики ожидали ее на уровне 40,5 миллиарда рублей.

Расходы на резервы оказались меньше прогнозов аналитиков в январе-сентябре и в третьем квартале, ожидания экспертов были на уровне 114,9 и 45,2 миллиарда рублей соответственно.

Кредитование

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7%, розничных — увеличился на 5,1%.

По состоянию на 30 сентября текущего года кредиты юридическим лицам составили 8,306 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 2,663 триллиона рублей. При этом кредиты физлицам, скорректированные на изменения в учетной политике относительно "Почта банка", выросли на 14,7%.

"За 9 месяцев кредитный портфель группы, скорректированный на изменения в учетной политике относительно "Почта банка", вырос на 13,9%, до 10,969 триллиона рублей в связи с увеличением объема кредитования физических и юридических лиц на 14,7% и 13,7% соответственно по итогам отчетного периода", — говорится в сообщении.