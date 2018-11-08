МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ оценил 85% обычных и 9,6% привилегированных акций банка "Возрождение" в 9,7 миллиарда рублей, следует из отчетности госбанка по МСФО.

"В октябре 2018 года группа приобрела 85% обыкновенных акций и 9,6% привилегированных акций банка "Возрождение". Предварительная справедливая стоимость вознаграждения составила 9,7 миллиарда рублей. Группа находится в процессе оценки влияния объединения бизнеса на консолидированную финансовую отчетность", — говорится в отчете.

ВТБ и фонд Bonum Capital 2 октября закрыли сделку по приобретению 85% банка "Возрождение". Согласно решению набсовета госбанка, на первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций "Возрождения", еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам.

Оферту миноритариям "Возрождения" на выкуп акций ВТБ выставил в начале ноября по цене 481,68 рубля за бумагу. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней. Набсовет ВТБ ранее также принял решение выкупить не более 9,6% привилегированных акций банка. Завершить интеграцию "Возрождения" планируется в 2020 году.

Основным владельцем банка "Возрождение" ранее являлся Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу по предписанию Банка России.

Как ранее сообщал глава ВТБ Андрей Костин, детали покупки "Возрождения" обсуждались не с самим Ананьевым, а с фондом Bonum, которому банкир передал все свои права по сделке. Представители фонда присутствуют в совете директоров банка "Возрождение".