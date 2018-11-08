МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает банки, не образующие с другими организациями группу, от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В настоящее время закон "О консолидированной финансовой отчетности" действует и в отношении кредитных организаций, которые не создают группу. Законопроект, внесенный группой парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предлагает в данном случае этот закон не применять.

Исключение из данного закона обязанности банков, не образующих группу, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе "устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей", поясняют разработчики. Принятие поправок будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности.

При доработке законопроекта ко второму чтению комитет по финрынку намерен рассмотреть вопрос о том, чтобы отменить обязательства по составлению индивидуальной финотчетности по МСФО лишь для банков с базовой лицензией.

Комитет обращает внимание, что в отличие от банков с универсальной лицензией, банки с базовой лицензией ограничены в работе с иностранными юрисдикциями (введены ограничения работы с иностранной валютой и с иностранными юридическими и физическими лицами). Между тем, необходимость формирования финансовой отчетности по МСФО возникает прежде всего у банков, которые выходят на международный рынок, отмечается в заключении комитета по финрынку.