АНКАРА, 8 ноя — ПРАЙМ. Дубайский Emirates NBD Bank обратился с ходатайством в антимонопольный комитет Турции для согласования покупки у российского Сбербанка турецкого Denizbank, говорится на сайте комитета.

Сбербанк в мае сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир. Глава Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что ожидает закрытия сделки в конце третьего — четвертом квартале текущего года.

В начале ноября крупнейший российский банк сообщил о сдвиге сроков закрытия сделки на конец 2018 года — начало 2019 года. Зампред правления Сбербанка Александр Морозов тогда отметил, что проведение сделки задерживает "европейская бюрократия". Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank.

Сбербанк надеялся получить за "дочку" 3,4-3,7 миллиарда долларов. Однако за 2018 год курс лиры к доллару существенно снизился. Вместе с тем в российском банке заявляли, что, согласно условиям сделки, курс турецкой лиры к доллару захеджирован в рамках определенного диапазона. В середине октября первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил об отсутствии оснований для пересмотра стоимости продажи турецкой "дочки". По его словам, покупатель не может попросить дисконт, потому что для этого нет макроэкономических оснований.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.