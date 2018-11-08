МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в январе-сентябре снизилась на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,396 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка увеличился на 1,1%, до уровня в 30,6 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии увеличился на 25,4% и составил 6,5 миллиарда рублей. Операционные доходы сократились на 3,7%, до 37,3 миллиарда рублей.

Процентные и аналогичные расходы выросли на 1,1%, составив 49,4 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 8,9%, до 14,1 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 16,9% и составила 15,5 миллиарда рублей.

Активы банка выросли на 2,6%, составив на конец сентября 1,217 триллиона рублей. Обязательства увеличились на 3,9%, до уровня в 1,024 триллиона рублей.