МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в следующем году переходит в Альфа-банк, где возглавит направление развития единой сети отделений этого банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Сергей Шевченко приступит к работе в Альфа-банке с января будущего года и будет отвечать за развитие единой сети отделений банка", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Бинбанка, в свою очередь, сообщили, что Шевченко подтвердил договоренности о выходе на работу в Альфа-банке с нового года

"Сергей Шевченко будет работать в Бинбанке до конца текущего года в должности председателя правления", — уточнили в пресс-службе.