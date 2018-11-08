МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ в третьем квартале нарастил задолженность перед ЦБ РФ на фоне превышения роста кредитного портфеля над динамикой роста депозитов, госбанк планирует сократить долг с 350 миллиардов рублей до стандартной величины до конца текущего года, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Согласно материалам регулятора, ВТБ в сентябре более чем в 7 раз нарастил задолженность перед Банком России. Согласно отчетности госбанка по МСФО в июле-сентябре кредиты юридическим лицам выросли на 11,4%, в то время как средства клиентов сократились на 1%.

"Вот этот дефицит ликвидности мы перекрывали временно за счет использования стандартного инструмента — рефинансирования в ЦБ нашего кредитного портфеля высокого качества. Сейчас объем этот сокращается. Мы ожидаем, что до конца года с возобновлением роста пассивной базы рыночной этот объем привлечения сократится до стандартного", — сказал он журналистам в ходе телефонной конференции.

Первый зампред ВТБ пояснил, что госбанк регулярно пользуется этим инструментом. "С начала года правда, с учетом опережающего роста пассивов за первое полугодие, нам удавалось не использовать его, но в третьем квартале динамика роста активов превышала динамику роста пассивов, поэтому традиционно прибегли к этому инструменты", — подчеркнул он.

Сейчас, по словам Олюнина, перед ВТБ стоит задача нарастить пассивную базу и заместить средства ЦБ, которые дороже обходятся госбанку нежели пассивы. Возобновление динамики роста депозитов ВТБ ожидает в четвертом квартале.

В свою очередь руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что задолженность ВТБ перед ЦБ в настоящее время составляет 350 миллиардов рублей. "На 30 сентября 2018 года залоговые средства, привлеченные от ЦБ, составляют 350 миллиардов рублей. И мы имеем на сегодняшнюю дату примерно такую же сумму привлечения", — сказал он журналистам.