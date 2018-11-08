МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ, второй по активам российский банк, повысил прогноз динамики корпоративного кредитного портфеля на 2018 год, ожидая его роста у себя выше рынка, сообщил журналистам первый зампред правления госбанка Дмитрий Олюнин.

"Кредитный портфель юридическим лицам, мы ожидали, будет расти в соответствии с рынком. Сегодня мы ожидаем, что он превысит рынок", — сказал он в ходе телефонной конференции в четверг. ВТБ ожидает, что по корпоративным кредитам весь рынок по итогам текущего года достигнет 10%-ного роста.

Что касается роста розничного кредитования в целом по рынку, то ВТБ ожидает его на уровне чуть более 21% по итогам года, при этом фиксируя некоторое снижение динамики роста розничных депозитов. По прогнозу ВТБ, рост розничных депозитов банков РФ по итогам года составит порядка 7%.

"Связываем мы это, в первую очередь, с переходом от накопительной модели нашего населения. То есть, сегодня наше население активно кредитуется, активно покупает и, соответственно, некоторым образом снижает темпы накоплений, которые, тем не менее, остаются значительными. Обычно четвертый квартал наиболее динамичен с точки зрения роста пассивной базы", — рассказал Олюнин.

"Мы в целом на рынке наблюдаем достаточно благоприятную экономическую конъюнктуру, даже по ряду позиций мы видим, что темпы роста банковского рынка превышают наши изначальные ожидания. В частности, несмотря на то, что ставки Центрального банка не снижались так, как мы ожидали в начале года, и сегодня мы видим сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5%, тем не менее, мы видим, что и корпоративные, и розничные кредиты растут динамично", — заключил он.