ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП Евросоюза в 2018 году на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрьским прогнозом – до 2,3%, следует из обзора фонда.

В октябрьском прогнозе месяцем ранее фонд, напротив, понизил прогноз роста ВВП ЕС на 0,2 процентного пункта – до 2% по сравнению со своим предыдущим прогнозом. Прогноз на следующий год сохранен.

"Ожидается, что рост ВВП в Европе умеренно сократится с 2,8% в 2017 году до 2,3% в 2018 году и 1,9% в 2019 году. … Внутренний спрос будет основным двигателем роста", — отмечает фонд.