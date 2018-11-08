МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Экс-министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявлены обвинения в коррупции и "торговле влиянием", сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на прокуратуру княжества.

В сентябре 2017 года Нармино подал в отставку на фоне сообщений о тайном участии представителей судебной власти королевства в тяжбе между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

В среду генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу. Точную статью она не назвала. По данным газеты Monde, прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева подтверждает, что бизнесмену было предъявлено обвинение в Монако

"Бывшему министру юстиции Филиппу Нармино были предъявлены обвинения вслед за российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Оба подозреваются в коррупции", — говорится в сообщении радиостанции.

В прокуратуре Монако уточнили, что Нармино обвиняют в пассивном и активном "торговле влиянием" и пассивной коррупции.