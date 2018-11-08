МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно законопроекту, который размещен в базе данных Госдумы, "осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее".

Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. По действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.