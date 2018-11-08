МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России до конца года определится и объявит о своем решении в отношении дальнейших покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, сообщила на заседании в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В сентябре Банк России сообщил, что решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца 2018 года.

"Пока у рынков есть неопределенность, как будут продолжаться покупки валюты в рамках бюджетного правила. До конца года мы безусловно объявим: нам нужно будет оценить ситуацию. Мы обязательно, конечно, объявим, дадим предсказуемость по этой ситуации — хотим быть, безусловно, предсказуемыми", — сказала Набиуллина.

По ее словам, когда ЦБ объявлял решение о приостановке, прогноз ситуации был корректен на фоне повышенной волатильности из-за ожидания новых санкций.