МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Квартальная прибыль российского банковского сектора по итогам июля-сентября оказалась не просто хорошей, а рекордной. В июле-сентябре, по данным Банка России, кредитным организациям удалось заработать 434 миллиарда рублей, таким образом, был обновлен исторический рекорд по объему прибыли второго квартала 2017 года, когда банки заработали 432 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что не только третий квартал был успешным в 2018 году, но и в первых двух кварталах прибыль была на высоком уровне относительно прошлых лет. В частности, в начале года (январь-март) банки получили прибыль в 353 миллиарда рублей, что на тот момент стало вторым по размеру прибыли результатом в истории банковского сектора. Второй квартал был менее выдающимся в части прибыли (281 миллиард рублей), но все-таки достаточно неплохим. Таким образом, в двух из трех прошедших кварталов текущего года наблюдались рекордно высокие показатели прибыльности банковского сектора.

С начала 2018 года (январь-сентябрь) банковский сектор заработал 1,068 триллиона рублей прибыли. При этом объем заработанной банками прибыли за неполный 2018 год оказался наибольшим в новейшей истории российского банковского сектора. В частности, был обновлен рекорд 2012 года, когда прибыль составила чуть более 1 триллиона рублей. В свою очередь сальдированная прибыль на скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 октября 2018 года выросла до 1,183 триллиона, против 653 миллиардов рублей на предыдущую квартальную отчетную дату и 972 миллиардов на 1 октября 2017 года. При этом резкий рост прибыли в третьем квартале 2018 года не стал неожиданным событием и был спрогнозирован экспертами РИА Рейтинг в предыдущем рейтинге банков по рентабельности. Резкое увеличение прибыли на скользящем 12 месячном отрезке стало следствием замещения убытков санируемых банков, которые они получили в сентябре 2017 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале прибыль, скорее всего, будет не хуже, и уже в ближайшее время рекорд третьего может быть побит.

Темпы роста прибыли оказались значительно выше, чем у активов, что привело к росту рентабельности активов. Так, средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 6,2%, тогда как прирост прибыли составил 21,6%. Таким образом, рентабельность активов выросла с 1,21% на 1 октября 2017 года до 1,39% на 1 октября текущего года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 октября 2018 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 12,4% против 10,3% годом ранее.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2018 года прибыль банковского сектора будет рекордной, а ее размер составит 1,4-1,5 триллиона рублей. Таким образом, рентабельности активов, скорее всего, составит 1,6-1,7%, а рентабельности капитала будет в районе 15%. Стоит отметить, что в наиболее удачные годы рентабельность активов составляла 2,5%-3%, а капитала — доходила до 18-19%.

ДОЛЯ ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ СТАБИЛЬНА

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2018 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в третьем квартале изменилась незначительно. Из представленных в рейтинге банков на скользящем отрезке (за 12 месяцев), закончившихся 1 октября 2018 года, прибыль получили 159 банков, или 79,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 июля и на 1 апреля прибыльных банков было 80% и 79%. Таким образом, доля прибыльных банков в 2018 года находится на относительно стабильном уровне. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам четвертого квартала текущего года доля прибыльных банков из ТОП-200 по объему активов немного вырастет, однако уровень в 85%, скорее всего, не преодолеет.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50, доля прибыльных банков колебалась не сильно — от 74% до 82%. Наименьшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место, у которых доля составила 74%. Тогда как у оставшихся трех банковских групп доля была примерно одинаковой – на уровне 80%. При этом банки из второй сотни показали чуть лучше результат – 2%. Тогда как у ТОП-50 банков прибыльными были 80% банков.

СБЕРБАНК ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Наиболее прибыльным российским банком продолжает оставаться Сбербанк, лидер банковского сектора Центральной и Восточной Европы, объем прибыли до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев вплотную приблизился к триллиону рублей (988 миллиардов рублей). По отношению к результату на 1 октября прошлого года прибыль Сбербанка выросла на 194 миллиарда рублей, или на 24,5%. Высокая прибыльность Сбербанка объясняется ростом чистых процентных и комиссионных доходов, а также дохода от операций с производными финансовыми инструментами.

Стоит отметить, что прибыль до налогообложения всех оставшихся прибыльных банков в рейтинге составляет 925 миллиардов рублей. Таким образом, больше половины прибыли всех прибыльных российских банков приходится на Сбербанк. Скорее всего, уже в декабре Сбербанком будет превышена планка в триллион рублей, что можно назвать феноменальным результатом.

Второе место по объему прибыли в абсолютном выражении занял банк ВТБ, прибыль которого на 1 октября 2018 года составила 151 миллиард рублей. Прирост прибыли относительно результата на аналогичную дату предыдущего года составил 36 миллиардов рублей, или 31%. При этом основным источником прироста прибыли стало объединением с ВТБ 24, которое завершилось в начале года.

Третьей и четвертой кредитной организацией по абсолютному объему прибыли до налогообложения стали Альфа-банк и Бинбанк, которые за 12 месяцев получили прибыль в размере 140 и 126 миллиардов рублей соответственно. Для сравнения, прибыль Альфа-банка на 1 октября 2017 года (за 12 месяцев) составила 30,2 миллиарда рублей, а у Бинбанка был убыток в размере 19 миллиардов рублей. При этом источниками роста прибыли Альфа-банка стали: рост чистых процентных и комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и доходов от производных финансовых инструментов. Тогда как прибыль Бинбанка стала следствием расформирования резервов на возможные потери. Также хороший результат продемонстрировал банк "ФК Открытие", который замыкает пятерку лидеров с результатом в 53 миллиарда рублей прибыли.

В целом же в рейтинге присутствует 19 кредитных организаций, прибыль до налогообложения которых превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 октября 2017 года банков с прибылью более 10 миллиардов рублей было 14. При этом до 73 выросло число банков с объемом прибыли до налогообложения более 1 миллиарда рублей, против 70 на 1 октября 2017 года. Таким образом, увеличения количества банков с хорошим финансовым результатом коррелирует с общей тенденцией роста прибыльности банковского сектора.

С другой стороны, самым убыточным банком рейтинга стал банк "Траст", убыток которого на 1 октября (за 12 месяцев) составил 145 миллиардов рублей. Убытки этого банка обусловлены переоценкой качества активов и ростом резервов на возможные потери, объем которых значительно вырос в четвертом квартале прошлого года и втором квартале текущего. Вторым по объему убытков стал "Мособлбанк", однако объем его убытков несоизмеримо меньше – 11,7 миллиарда рублей. На третьем четвертом и пятом местах расположились Азиатско-Тихоокеанский банк, Глобэксбанк и Инвестторгбанк, а их убытки составили 10,7 и 6 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, самыми убыточными банками в рейтинге являются санируемые банки.

СРЕДНЯЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСТЕТ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга на 1 октября 2018 года составила 1,42% против 1,17% годом ранее. Для сравнения, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2016 года, медианная рентабельность составляла 0,91%. Таким образом, наблюдается планомерный рост рентабельности в банковском секторе. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ощутимый рост медианной рентабельности говорит о том, что хорошего финансового результата удается добиваться не только крупным, но и средним по размеру банкам.

Средневзвешенная рентабельность активов банков в рейтинге на 1 октября текущего года составляла 2,14%, что намного больше результата годом ранее (1,29%). Таким образом, быстро растут средняя рентабельность и медианная.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 октября 2018 года по сравнению результатом на 1 октября 2017 года приростом рентабельности характеризовались 88 банков. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков на 1 октября 33 характеризовались ростом рентабельности. Таким образом, более прибыльные банки чаще демонстрировали рост рентабельности, то есть можно говорить о выполнении правила "деньги к деньгам".

Согласно расчетам, медианный рост рентабельности активов среди 88 банков, у которых была положительная динамика, был на уровне 0,87 процентного пункта. При этом среднее (медианное) сокращение рентабельности у банков с отрицательной динамикой относительно результата годом ранее составляет 0,63 процентного пункта. Именно поэтому медианная рентабельность выросла, хотя доля банков с положительной динамикой была менее 50%, но положительная динамика оказалась сильнее, чем отрицательная.

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ВНОВЬ САМЫЕ РЕНТАБЕЛЬНЫЕ, НО РАЗНИЦА СОКРАТИЛАСЬ

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов. В частности, рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,28%, против 2,27% у государственных банков и 1,6% у частных банков. Для сравнения, на 1 января 2018 года рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2,6%, государственных – 0,7%, а у частных банков – 1,3%. Таким образом, государственные банки стремительно нарастили прибыль (точнее, многие сократили убыток), и лишь немногим уступили иностранным банкам. Во многом резкий рост рентабельности госбанков связан с результатом у двух санируемых банков (Бинбанка и банка "ФК Открытие").

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО "Яндекс.Деньги" (дочерняя структура Сбербанка), рентабельность активов которой на 1 октября 2018 года составила феноменальные 30%. При этом основными источниками хорошего финансового результата являются комиссионные доходы за денежные переводы от одноименной платежной системы. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал Бинбанк, рентабельность у которого составила 11,5%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: банк "Пойдём!" и РНКО "Платежный центр", которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (10%, 7,6% соответственно). Замыкает пятерку лучших по рентабельности активов "Тинькофф банк", у которого рентабельность на 1 октября 2018 года составила 7,5%.

Стоит отметить, что в целом очень высокой рентабельностью активов (более 5%) в рейтинге на 1 октября характеризовались 14 кредитных организаций, против 12 банков на 1 октября 2017 года. При этом среди кредитных организаций с высокой рентабельностью преобладают частные банки, их – 9.

Самую слабую рентабельности активов на 1 октября 2018 года из ТОП-200 по объему активов продемонстрировал банк "Траст", рентабельность активов которого составила —25%. Второе место с конца по рентабельности активов занял Генбанк, рентабельность активов которого —10,1%. Замыкает тройку с наиболее слабой рентабельностью активов Азиатско-Тихоокеанский банк с результатом —8,1%. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились "ВУЗ-банк" и Москоммерцбанк, рентабельность активов у которых составила —6,6%, —5,5% соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2019 году рост рентабельности может замедлиться, во многом из-за ожидаемого снижения процентной маржи в банковском секторе. При этом многие банки на санации могут начать выходить в плюс, и тем самым доля прибыльных банков вырастет, а количество банков со значительной отрицательной рентабельностью может сократиться.