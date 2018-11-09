МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк купил офисный комплекс рядом с "Москва-Сити", куда к концу 2021 года планирует завершить перенос штаб-квартиры, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Принято решение об объединении ключевых подразделений штаб-квартиры Сбербанка на единой площадке. В этой связи дочерняя компания Сбербанка и компания АО "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тысяч квадратных метров, расположенного на улице Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно, а полное заселение планируется к концу 2021 года.

Сейчас головной офис банка находится на улице Вавилова, 19.

В банке указали, что сегодня сотрудники группы Сбербанк размещены более чем в 40 офисных объектах (как собственных, так и арендованных) на территории Москвы. Переезд в единую штаб-квартиру позволит снизить операционные затраты на содержание недвижимости и существенно снизить расходы на логистику. В банке отметили, что целенаправленная программа оптимизации портфеля недвижимости реализуется во всех регионах присутствия.

По объектам недвижимости, высвобождаемым в результате переезда, банком разработаны детальные стратегии по их дальнейшему использованию, включая возможную реализацию объектов, находящихся у банка на праве собственности, отказ от аренды, сдачу в аренду на открытом рынке, говорится в сообщении.

"Наши бизнес-процессы за последние два года кардинально изменились, мы перешли на работу в agile-формате. Новый подход формирует повышенные требования к результативности и эффективности работы, принципам взаимодействия подразделений и организации рабочего пространства. Консолидация команды банка на одной площадке также полностью отвечает задаче по созданию экосистемы Сбербанка. Приобретение зданий комплекса с учетом уже используемых бизнес-центров "Президент Плаза" и "Поклонка Плейс" позволит нам создать единую штаб-квартиру — так называемый Сбербанк-Сити — более чем для 23 тысяч наших сотрудников", — приводится в релизе комментарий зампреда правления банка Станислава Кузнецова.