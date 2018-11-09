МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 7 ноября вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 61,5 миллиона долларов, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась в центре группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с притоком в 61,5 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Около 78,3 миллиона долларов поступили из фондов GEM (глобальных фондов развивающихся рынков), фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили приток в 12 миллионов долларов. Отток со стороны фондов региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) и европейских фондов составил 28 миллионов долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 119 миллионов долларов, а активные — отток в 57,2 миллиона долларов.

Фонды развивающихся рынков зафиксировали максимальный с февраля приток в размере 3,9 миллиарда долларов, тогда как неделей ранее был отмечен приток в объеме 1,9 миллиарда долларов. Фонды GEM также отметили приток — в 1,7 миллиарда долларов против оттока в 1 миллиард долларов неделей ранее.