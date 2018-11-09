МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ОТП Банк (с учетом онлайн-проекта Touch Bank) за январь-сентябрь текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,4 миллиарда рублей, следует из сообщения группы.

"С учетом результатов Touch Bank чистая прибыль ОТП Банка (Россия) по итогам девяти месяцев 2018 года составила 4,4 миллиарда рублей, что на 27% больше аналогичного показателя 2017 года", — говорится в пресс-релизе.

При этом чистая прибыль группы ОТП в России по итогам девяти месяцев 2018 года без учета Touch Bank достигла 5,1 миллиарда рублей, что больше показателя за январь-сентябрь 2017 года на 13,3%.

Портфель розничных депозитов банка за отчетный период вырос на 13%, до 72 миллиардов рублей. Портфель корпоративных депозитов вырос на 34%, до 17,3 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель банка по результатам девяти месяцев составил 139,4 миллиарда рублей, рост по сравнению с прошлым годом — 29%. Объем розничных кредитов увеличился на 27%, до 123,7 миллиарда рублей. Объем корпоративных кредитов вырос на 47%, до 15,7 миллиарда рублей. При этом покрытие резервами просроченного кредитного портфеля увеличилось до 142,3% с 130,3%.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 октября занимал 51 место в банковской системе РФ с активами в размере 164,5 млрд рублей.