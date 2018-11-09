МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Отток средств с валютных депозитов граждан в Сбербанке в октябре продолжился третий месяц подряд: портфель валютных депозитов населения сократился на 194,7 миллиона долларов, или на 0,7%, и составил 27,9 миллиарда долларов, следует из отчетности по РСБУ.

За сентябрь портфель валютных депозитов физлиц сократился на 217,3 миллиона долларов, или на 0,8%, до 28,1 миллиарда долларов, а за август – на 1,4 миллиарда долларов, или на 4,6%, — до 28,3 миллиарда долларов.

По классификации ЦБ понятие "вклады физических лиц" включает в себя средства, принадлежащие физлицам, в том числе остатки на текущих счетах, депозиты и сберсертификаты. Остатки на валютных текущих (включая карточные) счетах физлиц за октябрь выросли на 212,6 миллиона долларов, что и обеспечило рост валютных вкладов за октябрь на 17,9 миллиона долларов. За сентябрь валютные вклады в Сбербанке сократились на 0,9 миллиарда долларов, за август – на 1,2 миллиарда.

При этом депозиты физлиц в Сбербанке в рублях за октябрь выросли на 98,1 миллиарда рублей, за сентябрь – на 19,9 миллиарда рублей, за август – на 33,1 миллиарда

"Столь различное поведение валютных и рублевых депозитов физлиц объясняется тем, что основную массу владельцев валютных депозитов в Сбербанке составляют состоятельные клиенты. Они более финансово грамотны и чувствительны к политической и рыночной конъюнктуре, чем основная масса владельцев депозитов в рублях", — прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт, анализируя отчетность крупнейшего российского банка, также добавил, что в октябре несколько состоятельных вкладчиков Сбербанка "перебросили" 4 миллиарда долларов с валютных депозитов сроком от года до трех лет на валютные депозиты сроком от 181 дня до года, а также вывели 0,2 миллиарда долларов с валютных депозитов сроком от года до трех лет из-за более высоких ставок по валютным депозитам вип-клиентам.