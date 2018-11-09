МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России сообщил о начале процедуры присоединения банка "Реалист" к Байкалинвестбанку, говорится на сайте регулятора.

"Восточный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, сообщает о начале процедуры реорганизации Байкалинвестбанка в форме присоединения к нему банка "Реалист", — сказано в сообщении.

Байкалинвестбанк был основан в 1990 году в Иркутске.

Московский банк "Реалист" был основан в 1993 году, до начала текущего года работал под названием "Московско-Парижский банк".