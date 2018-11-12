МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации раскрыл данные о том, какие отрасли экономики страны формируют спрос на теневые финансовые услуги, пишет РБК.

По результатам первого полугодия этого года лидерами по потреблению теневых услуг являются строительная отрасль (доля составляет 30%) и оптово-розничная торговля (доля — 33%).

Далее идут сектор строительных и промышленных товаров (20% от общего объема спроса) и торговля товарами народного потребления — 13%.

Помимо этого достаточно ощутимое место занимает сектор услуг: услуги (помимо логистики) занимают 21% от рынка, логистические услуги 6%.

Банк России к теневым финансовым услугам относит "операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях".

О том, что строительный сектор всегда был самым крупным потребителем наличных средств, изданию заявил партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. "Это связано с тем, что в строительстве наиболее широко используется низкоквалифицированный труд, в том числе неофициально привлекаются трудовые мигранты. Кроме того, ни для кого не секрет, что строительная отрасль — одна из самых коррупционогенных", — пишет РБК.

"Торговля же держит пальму первенства по приданию незаконно полученным средствам, в основном наличным, вида законных поступлений", — добавляет издание.

