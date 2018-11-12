МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Бинбанк передал банку "Траст", на основе которого формируется банк непрофильных активов, 100% компании "Экопэт", занимающейся производством термопластика, следует из материалов кредитных организаций.

На базе "Траста" в России создается банк непрофильных активов, который соберет в себе "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. Зампред ЦБ Василий Поздышев в мае в интервью РИА Новости говорил, что Бинбанк должен передать "Трасту" активы на 139 миллиардов рублей.

"Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 100% Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0%", — говорится в материалах Бинбанка.

"Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество — также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: доля участия в уставном капитале — 100%, доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций — 100%", — сказано в материалах "Траста".

Компания "Экопэт" — крупнейшее предприятие по производству полиэтилентерефталата в России и Восточной Европе. Резидент особой экономической зоны в Калининградской области. Продукция калининградского завода поставляется как на российский рынок, так и на рынки Европейского союза и стран СНГ.