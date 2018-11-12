МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Банк России назвал сектора экономики, которые формируют спрос на теневые финансовые услуги. По итогам первого полугодия лидерами стали компании, занимающиеся оптово-розничной торговлей, с долей 33%, и компании из строительной отрасли с долей 30%. Значительный спрос формируют и компании из сектора услуг. На них (кроме логистики) приходится 21%, на логистические услуги — 6%. Спрос на теневые финансовые услуги у компаний, занимающихся производством, составляет всего 9%.

Различий между наборами используемых теневых финансовых услуг в различных секторах экономики нет. Это могут быть как банковские продукты (платежные карты), так и покупка наличной выручки у торговой розницы. Как правило, одновременно используется и то, и другое.

ЗАЧЕМ НУЖНА НАЛИЧКА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, данные ЦБ в целом соответствуют действительности. "Это очевидно, судя по количеству уголовных дел по сферам экономики, в которых фигурируют руководители и бухгалтерия предприятий", — отметил председатель московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры" Игорь Скрипка.

Лидерство торговли и строительства в рейтинге регулятора он объяснил тем, что именно в этих сферах много расчетов в наличке. Прежде всего, там высока коррупционная составляющая – ускорить получение разрешения, поставки часто приходится по неофициальным каналам. Во-вторых, необходимы средства на расчеты с неофициально трудоустроенными работниками. И, наконец, в-третьих, наличный денежный оборот позволяет уйти от налогов, показывая не всю прибыль или вовсе убыток.

Кроме того, многие предприятия в этих сферах из-за скромных оборотов по закону не обязаны переходить в безналичный оборот, чем и пользуются. Проверить каждое ИП по всей стране физически невозможно, добавил эксперт.

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи напомнил, что в отчете ЦБ РФ не исследованы сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, которые работают в основном по безналу и в последнее время весьма активно используются для обналичивания денег.

"С учетом теневых услуг этого кластера итоговые цифры, представленные банком РФ, должны быть скорректированы", — полагает он.

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

Главной причиной возникновения у бизнеса потребности в "обналичке" эксперты называют необходимость скрыть часть дохода от уплаты налогов. По словам Хуруджи, чаще всего речь идет об уклонении от НДС, поскольку это единственный способ сделать цену приемлемой для потребителя.

Уход от налогов не всегда продиктован банальным желанием урвать побольше прибыли. Многие, например, стремятся инвестировать сэкономленные средства в развитие бизнеса, рассуждает партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.

"Кроме того, некоторые контрагенты, имеющие стратегическое значение для успешного рентабельного развития бизнеса, не желают работать по безналу в целях той же самой пресловутой экономии на уплате непосильных для многих предпринимателей налогов", — добавил он.

Иногда на такой рискованный шаг предпринимателей вынуждает идти сложная конкурентная среда, третьи лица и потенциальное разорение или банкротство. Параллельно с проведением сомнительных операций создается фиктивный документооборот, придающий видимость законности движения денежных средств в цепочке участвующих в ней лиц.

ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА

Бесспорно, все это не секрет для фискальных и правоохранительных органов, которые научились выявлять множество незаконных схем и сомнительных операций предпринимателей в самые кратчайшие сроки. Но на смену старым изученным схемам приходят новые, неизвестные и нераскрытые государственными регуляторами.

По мнению Соничева, минимизация такого обналичивания зависит от того, насколько быстро альтернативные источники незаконного вывода денежных средств будут выявлены государством. "В данном случае важно, чтобы правоохранительные органы, банки, налоговики и Центробанк работали сообща, оперативно оповещая друг друга о новых каналах вывода наличности и способах их обнаружения", — считает он.

Мировая практика показывает, что минимизировать подобные уклонения от "обналички" можно только полным запретом на операции с наличными денежными средствами свыше определенного размера, достаточного для небольших розничных покупок, полагает Хуруджи.

"Для этого нужно практически 100-процентное внедрение банковских услуг для всех сфер и постепенное изменение законодательства, регламентирующее расчетно-кассовые операции, что, собственно и происходит сейчас в РФ", — отметил он.

В свою очередь, Скрипка уверен, что существенной опасности от "теневого" движения средств нет, если речь не идет о выводе денег за пределы РФ. "В условиях кризиса, когда все пытаются спрятать средства, такое движение лучше, чем никакого – заморозка проектов и активов, отказ от развития. Если деньги, пусть и неучтенные, вращаются в экономике, они в конечном итоге на нее и работают", — делает он вывод.