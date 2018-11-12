МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"Сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами, предварительно, составило 42,2 миллиарда долларов США (14 миллиардов долларов США в январе-октябре 2017 года) и было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом", — говорится в материалах.

В конце октября регулятор повысил прогноз чистого оттока капитала из РФ по итогам 2018 года до 66 миллиардов долларов с прежних 55 миллиардов, понизив при этом ожидания чистого оттока в 2019 году — до 25 миллиардов долларов с 27 миллиардов.

Тогда же ЦБ понизил прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2020 году до 15 миллиардов долларов с 18 миллиардов, а в 2021 году — до 14 миллиардов долларов с прежних 18 миллиардов.