МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 87,9 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта, следствием чего стало увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 154,6 миллиарда долларов (90,5 миллиарда долларов в январе-октябре 2017 года). Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.

"Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2018 года, по оценке Банка России, достиг 87,9 миллиарда долларов США, четырехкратно превысив значение сопоставимого периода предыдущего года", — говорится в сообщении.