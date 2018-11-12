МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к настоящему времени выплатило вкладчикам Уралтрансбанка, у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, 70% страхового возмещения, сообщает агентство в понедельник.

Банк России отозвал лицензию у банка с 25 октября. По данным ЦБ, банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. При этом регулятор в течение года три раза применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 196-е место в банковской системе РФ.

"За первую неделю выплат (с 6 ноября 2018 года – ред.) выплачено 5 миллиардов рублей или около 70% от страховой ответственности агентства по данному банку. Страховое возмещение получили 16,2 тысячи вкладчиков ПАО "Уралтрансбанк", — говорится в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается в шести регионах, включая Свердловскую область, где за выплатой на сумму около 6,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 29,6 тысячи вкладчиков.