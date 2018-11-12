МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Возрождение" по РСБУ в январе-сентябре упала в 80 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 40,1 миллиона рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы сократились на 2%, до уровня в 9 миллиардов рублей. Комиссионные доходы составили 3,97 миллиарда рублей, снизившись на 1,9%.

Активы с начала года сократились на 1,8%, составив 241,5 миллиарда рублей, обязательства — также на 1,8%, до уровня в 217,5 миллиарда рублей.

ВТБ и фонд Bonum Capital 2 октября закрыли сделку по приобретению 85% банка "Возрождение". Согласно решению набсовета госбанка, на первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций "Возрождения", еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам. Оферту миноритариям "Возрождения" на выкуп акций ВТБ выставил в начале ноября по цене 481,68 рубля за бумагу. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней. Набсовет ВТБ ранее также принял решение выкупить не более 9,6% привилегированных акций банка. Завершить интеграцию "Возрождения" планируется в 2020 году.

Основным владельцем банка "Возрождение" ранее являлся Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу по предписанию ЦБ. Как ранее сообщал глава ВТБ Андрей Костин, детали покупки "Возрождения" обсуждались не с самим Ананьевым, а с фондом Bonum, которому банкир передал все свои права по сделке. Представители фонда присутствуют в совете директоров банка "Возрождение".