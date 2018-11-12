МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Пересвет" по РСБУ в январе-сентябре упала в 55,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,1 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы увеличились в 15,8 раза, до уровня в 5,6 миллиарда рублей. Комиссионные доходы сократились в 1,6 раза, составив 258,3 миллиона рублей.

Активы с начала года выросли на 20,6%, до уровня в 302,5 миллиарда рублей, обязательства — на 21,6% и составили 287,6 миллиарда рублей.

Банк России в октябре 2016 года назначил в банке "Пересвет" временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, а в апреле 2017 года объявил о решении начать процедуру финансового оздоровления "Пересвета" с применением механизма bail-in. Инвестором в рамках санации стал ВБРР, объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 миллиарда рублей.