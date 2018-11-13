МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк создал службу оперативной помощи клиентам — предпринимателям для консультаций по вопросам выявления сомнительных операций, сообщил агентству "Прайм" директор дивизиона "Малый и микробизнес" банка Александр Белокопытов.

"Специально для комфортного разрешения подобных ситуаций в нашем банке создана служба оперативной помощи клиентам. Если операции имеют риск быть признанными сомнительными по части финансового мониторинга, но умысла в совершении которых не было, то наши клиенты всегда могут обратиться к нам за советом. Также мы помогаем предпринимателям, у которых возникли затруднения, прояснить конкретную ситуацию и продолжить вести свою деятельность", — рассказал Белокопытов.

Глава дивизиона Сбербанка указал, что достаточно часто предприниматели нарушают закон не из-за злого умысла, а из-за недостатка опыта и знаний о требованиях регулятора, поэтому банк на своем сайте разместил принципы, которых нужно придерживаться при обращении с наличными денежными средствами, платежами в адрес контрагентов, а также описали рекомендуемые действия на случай, если у специалистов банка все-таки возникли вопросы.

Белокопытов также в качестве превентивной меры советует предпринимателям стараться большую часть расходных операций осуществлять в безналичной форме. "С помощью бизнес-карты можно оплачивать любые расходы своего предприятия, в том числе снимать наличные денежные средства на нужды бизнеса. Эти операции можно легко обосновать в отчётности, просто предоставив вашему бухгалтеру подтверждающие платежные документы. В этом случае и для банка, и для регулятора все прозрачно", — отметил он.

По словам главы дивизиона, клиенту также стоит быть открытым в общении с банком и стараться максимально подробно отвечать на вопросы специалистов, что поможет быстрее развеять возможные сомнения. Также стоит своевременно информировать кредитную организацию о любых изменениях в учредительных документах и не спешить с отправкой закрывающих документов в корзину.

Росфинмониторинг и Банк России в настоящее время формируют "черный список" из клиентов банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее сообщил в интервью РИА Новости, что случайным образом попадают в "чёрные списки" банков лишь "несколько" компаний из ста, а специалисты Сбербанка в случае добросовестности клиентов за два-три дня принимают решение о разблокировке счета.