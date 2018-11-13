МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре текущего года сократили ввоз в страну иностранной валюты на 14% по сравнению с августом — до 4,5 миллиарда долларов; при этом ввоз долларов сократился на 31%, а евро — вырос на 34%, говорится в материалах Банка России.

"В сентябре 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 4,5 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем месяцем ранее", — сказано в материалах.

Отмечается, что ввоз долларов сократился на 31% — до 2,6 миллиарда долларов. При этом ввоз европейской валюты вырос на 34% — до 1,8 миллиарда долларов. В результате доля доллара в структуре ввоза банками иностранной валюты составила 59%, доля евро — 40%.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в сентябре увеличился по сравнению с августом на 33% и составил 2,6 миллиарда долларов, указывает ЦБ.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.