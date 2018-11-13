МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Законодатели изучают предложение передавать из банков невостребованные вклады в бюджет РФ. Инициатива также может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, то есть не получают дивиденды. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей.

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский сообщал, что банкиры просят решить вопрос так называемых "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне специализированного госфонда для аккумулирования невостребованных вкладов.

Аксаков пообещал в следующем году активно заняться проработкой вопроса, уточнив при этом, что, скорее всего, предложение передавать невостребованные вклады в бюджет будет отвергнуто Госдумой.

Цель инициативы заключается в поиске дополнительных средств для финансирования бюджета, однако в условиях профицита, предложение выглядит чрезмерным, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

В любом случае изымать собственность россиян, к которой относятся и вклады, запрещено Конституцией, напоминают они. Принудительно государство может забрать собственность, только предложив в обмен равноценное возмещение. Скорее всего, власти не пойдут на такой опасный шаг, чтобы не подорвать доверие россиян к отечественным банкам и собственному государству. Тем более, что объем невостребованных вкладов несущественный.

ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

Денежные средства на счетах клиентов являются их частной собственностью, а право частной собственности охраняется статьей 35 Конституции РФ, напоминает доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислава Полетаева. Согласно этой статье, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

"Не исключено, что какие-либо поправки в Конституцию и будут внесены, но тогда подобная инициатива, скорее всего, вызовет отток вкладов населения и предприятий из банков", — уверена она.

Даже словесные интервенции, например, в ситуации с валютными вкладами имеют серьезные последствия, отмечает она. Любые же практические действия вызовут еще более сильную реакцию населения, усилится недоверие к банковской системе.

По мнению директора аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева, инициатива неправильная и негативная, особенно на фоне профицита бюджета. К тому же, у владельцев счетов есть наследники, а для банков — это пассивы, источники кредитования. Есть советские сберкнижки, которые обесценились в результате гиперинфляции начала 1990-х. В результате деноминации 1998 года там лежат символические суммы, граждане до сих пор надеются, что будет какая-то компенсация, поясняет он.

"В результате ваучерной приватизации многие стали держателями акций, и люди не обязаны трогать бумаги. По некоторым из них дивиденды вообще не платятся, это что повод их отобрать?", — рассуждает эксперт, добавляя, что для многих вклады или владение акциями – это стратегические вложения "на чёрный день".

"Изымать собственность вообще преступно. А вклады и акции – это собственность. Лучше бы депутаты ввели специальный налог на наследование имущества детьми олигархов, сколотивших состояние на приватизации 90-х", — считает эксперт.

Цель властей понятна – поиск дополнительных средств для бюджета, но в данном случае это грозит нарушениями прав граждан и банков, которые также будут против таких нововведений, говорит руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law FirmДенис Фролов. Инициатива вряд ли будет реализована, поскольку вызывает слишком много вопросов, уверен он.

"Во-первых, это касается понятия невостребованности вклада – в какой момент его можно считать таковым. Государство может предъявлять права только на средства, на которые не нашлось наследников после смерти их владельца. В остальных случаях вклады входят в наследственную массу. Если же владелец вклада жив, то вообще не может быть и речи о признании вклада "спящим", — отмечает он. Нужно учитывать и банковскую тайну, которая может быть нарушена в ходе реализации инициативы, предупреждает юрист.

ЗА ЧТО БОРЕМСЯ

В целом объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и не является значимой проблемой, считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. По его мнению, рассуждения по поводу изъятия "спящих" вкладов – это решение не слишком значимой и скорее технической проблемы.

"Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков", — заключает он.

По данным Банка России на 1 октября 2018 года, общий объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.