МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Александр Торбахов, проработавший на посту зампреда правления Сбербанка более восьми лет, покидает свою должность, новым зампредом после 1 декабря станет директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Светлана Кирсанова, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Сегодня было принято решение о замене руководителя нашего розничного направления. Александр Торбахов принял решение покинуть банк, мы с ним договорились об этом еще в начале года", — сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

"Светлана Кирсанова была выбрана на должность руководителя розничного блока, заместителя председателя правления. Она сможет вступить в должность с 1 декабря, после одобрения ее назначения Центральным банком", — сказал Греф.

Торбахов пришел в Сбербанк в сентябре 2010 года на должность советника президента банка. Через месяц он был назначен зампредом правления Сбербанка и стал курировать работу розничного блока. До прихода в Сбербанк Торбахов был главой компании "Вымпел-Коммуникации", в 2008-2009 годах занимал пост гендиректора страховой компании "Росгосстрах-Жизнь".

В настоящее время правление Сбербанка состоит из 9 человек, включая Торбахова. Председателем правления является Греф.