МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Уровень долговой нагрузки россиян к 2020-2021 году может составить 20% ВВП страны и приблизиться к историческому максимуму, такое увеличение произойдет на фоне замедления темпов роста ипотечного кредитования в 2019 году, заявил директор группы "Финансовые институты", S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

"Мы ожидаем некоторое сбавление темпов роста розничного кредитования в части ипотеки на 2019 год, при этом уровень долговой нагрузки населения будет возрастать и, по нашим ощущениям, к 2020-2021 году может составить до 20% от ВВП, что уже достаточно исторически высокие цифры. Многие банки будут вынуждены, чтобы поддерживать маржинальность своего бизнеса на фоне уже, наверное, развернувшихся процентных ставок, опускаться в более низкий сегмент", — сказал он, выступая на ежегодной конференции S&P Global.

По оценке Банка России, темпы роста кредитования населения РФ будут постепенно замедляться, по итогам 2019 года составят 12-17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10-15%. Такие цифры регулятор привел в основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов Банка России.

При этом регулятор пояснял, что долговая нагрузка физлиц будет постепенно расти, возвращаясь на уровни, соответствующие устойчивой восходящей траектории, сложившейся в долгосрочной перспективе. В ЦБ РФ предположили, что к концу прогнозного периода долговая нагрузка физических лиц составит 5-5,5% ВВП. При этом ЦБ пообещал принять соответствующие меры в случае возникновения дисбалансов на отдельных сегментах кредитного рынка.