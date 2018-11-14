МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "УМ-Банка", говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает пресс-служба Банка России, в структуре баланса "УМ-Банка" более половины пассивов приходилось на привлеченные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы. Отмечается, что порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью.

"Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности в течение текущего года "УМ-Банком" осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала", — пишет регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является случаем, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты начнутся 28 ноября.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года "УМ-Банк" занимал 304 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,7 млрд рублей, собственные средства составляли 1,5 млрд рублей, вклады населения — 965,2 млн рублей