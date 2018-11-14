МОСКВА, 14 ноя ПРАЙМ. Банк России с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Москва", говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у московского "УМ-Банка"

Отмечается, что решение ЦБ связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Помимо этого кредитная организация неоднократно нарушала за последний год требования законодательства в части "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом, Банк России принял решение об отзыве лицензии.

В банк "Москва" введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся 28 ноября текущего года.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк "Москва" занимал 450 место в банковской системе РФ с активами в размере 879,4 млн рублей, собственные средства составляли 347,9 млн рублей, вклады населения — 336,9 млн рублей.