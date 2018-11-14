МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совокупный убыток негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее", входящего в ФГ "Будущее", по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за девять месяцев 2018 года составил 16,4 миллиарда рублей против убытка в 2,6 миллиарда рублей за аналогичный период 2017 года, свидетельствует отчетность фонда.

Убыток от инвестиционной деятельности составил 15 миллиардов рублей. Он сформировался за счет переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (-31 миллиард рублей), процентного дохода от финансовых инструментов на уровне 12 миллиардов рублей, а также результата от операций с иностранной валютой (3,7 миллиарда рублей за девять месяцев 2018 года при —671,3 миллиона рублей за аналогичный период 2017 года).

Переоценка финансовых инструментов была зафиксирована ввиду того, что доходность некоторых бумаг в портфеле привязана к ставке ОФЗ, которая снижалась, но на данный момент стабилизировалась, объясняют в фонде. Другие факторы — обесценение бумаг банковского сектора вследствие ситуации на банковском рынке, в частности ситуация с бумагами "Открытие Холдинг" и Промсвязьбанка, а также обесценение ряда активов, связанных с проектами компании O1 Group, таких как "О1 Пропертиз Финанс", "Прайм Финанс". "Совокупный убыток НПФ "Будущее" по данным отчетности на 30 сентября 2018 года может привести к увеличению планового финансирования фонда в следующие отчетные периоды", — говорится в сообщении фонда.

Результат от пенсионной деятельности фонда составил 14,2 миллиарда рублей и был обеспечен нетто-притоком: взносы по ОПС и НПО составили 26,2 миллиарда рублей, выплаты по ОПС и НПО составили 12 миллиардов рублей.

Новый собственник в лице компании Riverstretch завершил процесс ознакомления с портфелем активов фонда, сообщил НПФ. Сформировано понимание, какие действия необходимо предпринять для обеспечения развития компании. Управляющая команда фонда ребалансирует портфель с целью повышения эффективности инвестиционной стратегии фонда. Так, часть активов была реализована, вследствие чего увеличились объемы денежных средств на счетах. Итого денежные средства и их эквиваленты (срок размещения до 90 дней) по итогам 9 месяцев увеличились на 17,3 миллиарда рублей и составили 30,2 миллиарда рублей. По состоянию на 30 сентября депозиты в банках составили 64,8 миллиарда рублей.

Сама финансовая группа "Будущее", в которую входит одноименный НПФ, получила убыток за 9 месяцев 2018 года в размере 29,3 миллиарда рублей против убытка в 634 миллиона рублей за соответствующий период предыдущего года.

"По результатам 9 месяцев 2018 года мы провели повторный тест на обесценение фондов на балансе группы, что привело к убыткам группы в размере 29 миллиардов рублей. Основным фактором снижения стоимости являются убытки фондов по итогам 9 месяцев, которые мы получили в основном из-за снижения стоимости банковских активов ("Открытия Холдинг" и Промсвязьбанк). На финансовые показатели фондов также сильно повлияли негативные решения судов, в частности, по банку "Траст", и затягивание судебных разбирательств. Кроме того, портфели фондов требуют дальнейшей ребалансировки, поскольку 22,5% активов ОПС необходимо реализовать в течение полугода согласно требованию 580-го положения Банка России. Таким образом сниженная стоимость фондов на балансе группы справедливо отражает текущую рыночную ситуацию", — прокомментировала генеральный директор финансовой группы "Будущее" Марина Руднева.