МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Киберпреступники могут украсть информацию клиентов в течение 15 минут после проникновения в сервисную зону любого банкомата, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Positive Technologies.

Порядка 85% банкоматов в России уязвимы к хакерским атакам, которые направлены на хищение денег клиентов, отмечается в исследовании.

В то же время, пишет издание, преступники могут не только использовать считывающие устройства (скиммеры), но и перехватить данные во время обмена информацией между банкоматом и процессинговым центром банка, как и между операционной системой устройства и картридером. "На теневом рынке эти сведения составляют четверть всей продаваемой информации, а стоимость данных одной карты в среднем — $9", — пишет "Ъ".

Также компания выяснила, что большая часть банкоматов в настоящее время работает на устаревшем ПО, так как многие банки не покупают обновления для программного обеспечения.

Впрочем, опрошенные изданием эксперты считают, что на практике уязвимость конкретных банкоматов сильно зависит от того, какому банку они принадлежат.