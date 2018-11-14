МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России разрабатывает для банков, использующих IRB-подход, нормативный акт, который будет содержать особенности применения надбавок к коэффициентам риска по кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В настоящее время единственным таким банком в РФ является Сбербанк.

Банк России в начале октября увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, которые будут выданы после 1 января 2019 года. Коэффициент возрастет до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков. Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил, что банк обсуждает с Банком России возможность смягчения требований по коэффициенту риска по ипотеке с низким первоначальным взносом.

"В настоящее время Банк России разрабатывает нормативный акт, в котором будут содержаться особенности применения макропруденциальных надбавок для банков, использующих подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР)", — сообщили РИА Новости в ЦБ, добавив, что в ближайшее время документ будет размещен для публичных консультаций.

Регулятор отметил, что необходимость разработки отдельного нормативного акта связана с тем, что во внутренних рейтинговых моделях банков риски, заложенные в макропруденциальных надбавках, могут быть уже частично учтены. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов такого учета надбавок для банков, использующих ПВР, указали в ЦБ.

"До вступления в силу нормативного акта для банков, использующих ПВР, действует общий подход", — пояснил регулятор.

Банк России с 1 октября 2015 года позволил банкам применять IRB-подходы. Существует базовый IRB-подход, в рамках которого банки самостоятельно определяют только вероятность дефолта, а остальные параметры определяются регулятором, и продвинутый IRB-подход, когда банки определяют все параметры рисков самостоятельно. Ходатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 миллиардов рублей.

Первым банком, который получил разрешение на использование продвинутого IRB-подхода при оценке рисков, стал Сбербанк. В разное время о планах по переходу на данный подход заявляли в ВТБ, Россельхозбанке, Альфа-банке, банке "Санкт-Петербург" и Райффайзенбанке.