МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Трое россиян вошли в ежегодный рейтинг лучших молодых предпринимателей Forbes, сообщает издание.

Рейтинг разделен на несколько групп по сферам деятельности и включает в себя самых успешных предпринимателей до 30 лет, а для США и Канады — также деятелей науки и искусства.

В группе венчурных капиталистов в рейтинг вошла россиянка Мария Дрокова, основатель фонда Day One Venture и бывший спикер молодежного политического движения "Наши".

Forbes отмечает, что до запуска Day One Venture Дрокова работала в венчурном фонде Runa Capital, затем перешла в компанию Acronis в качестве вице-президента по глобальным коммуникациям. Как сообщает издание, особенность основанного Дроковой фонда Day One Ventures — это не только инвестирование в стартапы, но и помощь им с коммуникациями.

В группе создателей пользовательских сервисов в рейтинг вошли сооснователи сервиса трансграничной доставки Grabr, супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок. По данным издания, Grabr получил 14 миллионов долларов инвестиций, в настоящее время у него 900 тысяч пользователей.

Год назад в мировой рейтинг молодых предпринимателей Forbes также вошли россияне — основатель проекта Ethereum Виталик Бутерин и основатель сервиса автоматического заполнения заявлений на визы Артем Голдман.