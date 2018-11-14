МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Citibank прогнозирует снижение доли нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) до 21% к концу 2019 года в случае введения США санкций на госдолг РФ, заявил журналистам главный экономист Citibank в РФ и СНГ Иван Чакаров.

"В конце 2019 года, если Минфин РФ будет размещать в два раза меньше ОФЗ, и никто, кроме резидентов, не будет их покупать из-за новых санкций, тогда к концу 2019 года доля нерезидентов упадет еще на четыре пункта, то есть если сейчас 25%, то к концу 2019 года будет 21%", — предположил Чакаров.

По данным ЦБ, доля российских ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за сентябрь сократилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с августом — до 25,8%. Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 декабря 2016 года — 25,6%, а через месяц, на 1 января 2017 года, доля нерезидентов составила 26,9%, после чего не опускалась ниже 27%. Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 октября до 1,853 триллиона рублей с 1,908 триллиона рублей на 1 сентября, или на 55 миллиардов рублей против оттока в 98 миллиардов рублей, зафиксированного месяцем ранее.

По мнению аналитика, текущая стоимость ОФЗ уже отражает ожидания рынка по негативному сценарию введения санкций на российский госдолг и возможное двукратное сокращение размещений ценных бумаг. Поэтому, если санкции действительно будут введены, они не окажут значительного влияния на российский рынок.

"Если будут размещать в следующем году в два раза меньше, чем они сказали, тогда равновесная цена будет где-то 9%. То есть сейчас мы находимся на той цене, которая, по нашим моделям, соответствует той ситуации, что будут санкции на новый долг и что, из-за того что будут санкции, Минфин будет размещать в два раза меньше, чем планирует. … Цены на ОФЗ, которые мы сейчас видим, уже отражают в большой степени ожидания рынка, что будут санкции на новый долг", — заключил аналитик.

Минфин в 2019 году планирует разместить ОФЗ на общую сумму 2,473 триллиона рублей, в 2020 году — 2,421 триллиона рублей, а в 2021 году — 2,606 триллиона рублей. Между тем, в текущем году Минфину пока не удается выполнить программу внутренних заимствований на 1,7 триллиона рублей.