МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Профессионалы валютного рынка предлагают ввести ежегодный праздник День российского рубля и датой празднования назначить 1 июля, сообщается в совместном письме Московской международной валютной ассоциации и Содружества профессионалов финансового рынка, адресованном президенту РФ Владимиру Путину.

"У рубля давняя многовековая история и огромное славное будущее", — приводятся в релизе профобъединений слова их главы Алексея Мамонтова, стоявшего у истоков формирования торгов на российском валютном рынке.

"И, наверное, уместно было бы в этой связи в целях ещё большего укрепления его авторитета, популяризации его как перспективного регионального платежного средства, усиления внимания населения к его славной истории, настоящему и будущему как части истории страны, повышения уважения к своей валюте и гордости за неё, как национального символа крупной растущей экономики, учредить официально отмечаемый День российского рубля (День рубля)", — считает Мамонтов.

Предлагается в качестве возможной даты празднования выбрать 1 июля. В этот день в 1992 году ЦБ опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.

"Российский рубль по всем стандартам МВФ и Мирового Банка является ныне свободно-конвертируемой валютой (СКВ) как по текущим, так и по капитальным операциям. В этом смысле он ничем не отличается от таких признанных резервных валют, как евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк", — отмечает Мамонтов.

"В последнее время всё чаще звучат и призывы к тому, чтобы дедолларизировать внешние расчёты российских участников внешнеэкономической деятельности. … Российский рубль уже в ближайшем будущем способен стать международным расчётно-платёжным средством (региональной валютой), по крайней мере, в … пространстве ЕАЭС", — указывается там же.