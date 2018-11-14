МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 83 /2037/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4884-У от 28.08.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У "О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам /дополнительным выпускам/ эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 52610 от 6.11.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после публикации/;

— приказ № ОД-2896 от 6.11.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786";

— приказ № ОД-2897 от 6.11.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 12 октября 2018 года № ОД-2647";

— приказ № ОД-2900 от 7.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз" ООО КБ "Агросоюз" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2901 от 7.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз" ООО КБ "Агросоюз" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2902 от 7.11.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития /г. Москва/";

— приказ № ОД-2903 от 7.11.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций и Развития /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2912 от 8.11.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 сентября 2018 года № ОД-2424";

— приказ № ОД-2914 от 8.11.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716";

— приказ № ОД-2938 от 12.11.2018 "О внесении изменения в пункт 3.2 приложения к приказу Банка России от 31.07.2017 № ОД-2162".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2018 г; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.11.2018; объявления Банка России; сообщения АСВ для вкладчиков ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" и ПАО "Уралтрансбанк".