МИНСК, 14 ноя — ПРАЙМ. "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк", Белоруссия) отключен от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщается в среду на сайте банка.

"ЗАО "Банк торговый капитал" сообщает, что по решению компании СВИФТ БИК-адрес банка деактивирован 12 ноября", — говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее уведомление от SWIFT.

На сайте также приводится текст данного уведомления, где поясняется, что "компания SWIFT приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями". "Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации", — отмечается в этом уведомлении.

В свою очередь на сайте Белорусского межбанковского расчетного центра также сообщается, что система SWIFT сообщила о приостановке доступа нескольких банков Ирана к своей системе обмена сообщениями, не указав конкретных причин.

Между тем там обращается внимание на то, что 5 ноября 2018 года вступила в силу вторая часть санкций США в отношении Ирана. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции Центрального банка Ирана, судоходство и судостроение. При этом в прошлом месяце департамент казначейства США вел с представителями SWIFT переговоры насчет отключения Ирана от системы также, как это было в 2012 году, когда вводилась предыдущая волна санкций.

В сообщении напоминается, что Иран уже был отключен от системы в 2012 году, однако снова получил доступ к системе в 2015 году.

Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") основано в сентябре 2008 года. Основным его акционером является Банк Теджарат (Исламская Республика Иран). Его доля составляет 99,89%.