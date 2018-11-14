МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у РФ на 3 миллиарда долларов, ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Апелляционный суд Англии в сентябре вынес решение по апелляции, поданной Украиной на решение Высокого суда Лондона, который обязал страну погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

"По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса. По этой причине 26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года, сообщает Минфин РФ.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.