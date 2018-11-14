МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба предлагает усилить контроль со стороны Банка России за возможным манипулированием биржевыми ценами на товары, в частности на топливо, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"ФАС России в целях выработки мер, позволяющих уменьшить спекулятивное давление на рынок нефтепродуктов совместно с Банком России и АО "СПбМТСБ" предлагает реализовать следующие меры… со стороны Банка России активизировать мониторинг операций трейдеров и других участников торгов АО "СПбМТСБ" на рынке нефтепродуктов и других товаров на предмет возможного манипулирования ценами на товары", — сказал он.

Также ФАС предлагает допускать к обслуживаю конечных клиентов только полных членов биржи и секции, так как к этим компаниям предъявляются более высокие требования к финансовому состоянию. Еще одно предложение — увеличить ставки клирингового обеспечения и штрафов для компаний-продавцов, не являющихся производителями товара. По мнению регулятора, это "позволит сделать экономически невыгодным неисполнение биржевого договора в случае, если цена в течение 30 дней с даты заключения договора выросла и продавцу невыгодно договор исполнять".

Для того, чтобы предупредить давление на биржевые цены, предлагается ввести повышающий коэффициент за многократную подачу заявок в торговую систему и последующий их отзыв с целью формирования "имитации" наличия ликвидности.

Часть аналогичных мер ранее уже была введена СПбМТСБ, о чем биржа объявила 7 ноября.

"По мнению ФАС, реализация данных мер позволит повысить дисциплину участников торгов и решить проблему влияния перепродажи товара не производителями на формирование индикаторов цен, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное снабжение и снижение стоимости топлива для конечных потребителей. Также на бирже постоянно ведется мониторинг индекса цен как с участием перепродавцов, так и без их участия", — подытожил Голомолзин.